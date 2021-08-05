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Зеленский: Донбасс «никогда не будет русской территорией»

  /   Обновлено: 05 августа 2021 11:01
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Политика
Зеленский: Донбасс «никогда не будет русской территорией»
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 5 августа. Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию, следует поискать себе место в РФ, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью журналистам.

Глава государства считает, что история воспользуется моментом и «стена между жителями Донбасса и Украиной определенно рухнет».

Владимир Зеленский подчеркнул, что без контроля киевской власти регион якобы развиваться не будет. Только при Украине в Донбассе «может быть цивилизация», добавил президент.

Власти Украины развязали силовую операцию против собственных граждан в 2014 году. Жители Донбасса выступили против агрессивной политики киевского режима, который установился в стране после государственного переворота.

Украинский лидер ранее заявил, что россияне никогда «не полюбят Крым так, как украинцы». Возвращение полуострова под контроль Киева Зеленский назвал «вопросом времени».

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Все новости / Политика / Зеленский: Донбасс «никогда не будет русской территорией»
украина донбасс зеленский
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