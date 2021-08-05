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Употребление кофе сразу после пробуждения может привести к скачкам сахара в крови

  /   Обновлено: 05 августа 2021 10:43
Наука
Употребление кофе сразу после пробуждения может привести к скачкам сахара в крови
pixabay.com

Лондон, 5 августа. Больной сахарным диабетом второго типа в состоянии самостоятельно предотвратить развитие осложнений.

Время употребления кофе влияет на контроль уровня сахара в крови. Специалисты Центра питания, физических упражнений и метаболизма Университета Бата в Великобритании изучили воздействие этого напитка, а также нарушения сна на ряд различных метаболических маркеров.

Употребление кофе сразу после пробуждения может спровоцировать скачок сахара в крови. Реакция глюкозы увеличивалась примерно на 50%, говорится в исследовании. То есть достаточно не пить кофе сразу после пробуждения чтобы не допускать скачков сахара.

Сахарный диабет развивается из-за проблем с углеводным обменом. Чтобы избежать этого заболевания, нужно тщательно подходить к выбору продуктов питания. Например, следует отказаться от кондитерских и хлебобулочных изделий, а также избегать чрезмерного употребления фруктов.

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