Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 11:53
11:51
Происшествия
Убийца семьи из Хакасии отсидел 18 лет за аналогичное преступление
11:48
Спорт
Россиянина Мизинова дисквалифицировали с соревнований по ходьбе на ОИ за нарушение правил
11:46
Происшествия
Суд над генералом Музраевым отложен из-за карантина
11:45
Общество
Специалисты Роспотребнадзора сочли все водоемы Петербурга непригодными для купания
11:44
Происшествия
Жителю Урала грозит 12 лет колонии за сбитого насмерть школьника на пешеходном переходе
11:43
Армия
Шойгу в Новосибирске проверил ход работ по созданию ударного беспилотника «Охотник»
11:30
Происшествия
Транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки самолета в Казани
11:27
Политика
Лукашенко рассказал, на чем основывается политика украинской власти
11:27
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 5 августа, праздники, факты, люди
11:23
Общество
Симферополец впервые за девять лет принес Крыму медаль с Олимпиады
Все новости

Траурные мероприятия в Бейруте переросли в стычки населения с полицией

  /   Обновлено: 05 августа 2021 11:26
Ближний Восток
Траурные мероприятия в Бейруте переросли в стычки населения с полицией
ТАСС  /  Bilal Jawich / imago-images.de

Бейрут, 5 августа. Тысячи ливанцев вышли вчера, 4 августа, на митинг в столице страны, чтобы почтить память погибших в годовщину взрывов в порту Бейрута и выразить недовольство из-за бездействия властей. Люди держали в руках фотографии жертв происшествия и баннеры с антиправительственными лозунгами.

Сразу после завершения официальных траурных мероприятий и минуты молчания, ряд активистов призвал собравшихся штурмовать парламент, после чего толпа выдвинулась к зданию правительства и президентскому дворцу.

Вскоре начались стычки между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов. Полиция применила средства для разгона беспорядков, включая водометы и слезоточивый газ, некоторые источники сообщили об использовании сотрудниками силовых ведомств резиновых пуль, в результате по данным пресс-службы Ливанского общества Красного Креста, получили ранения около 80 участников протестов. Помимо этого, несколько человек пострадали в ходе драки между сторонниками различных политических партий.

Взрыв, который произошел 4 августа 2020 года в порту Бейрута из-за детонации 2750 тонн аммиачной селитры, стал причиной гибели 207 человек, ранения получили более семи тысяч. Не менее 300 000 жителей остались без домов. Из-за волны протестов правительство страны тогда подало в отставку, а новый его состав не был принят руководством до сих пор, что усугубило финансовый кризис в стране и стало причиной усиления протестных настроений граждан.

В настоящее время в республике наблюдается острый дефицит топлива, который, в свою очередь, приводит к долговременным, вплоть до 23 часов в сутки, отключениям электричества. Это пагубно сказывается на деятельности медицинских учреждений, которые не могут поддерживать работу оборудования, в том числе систем жизнеобеспечения. Помимо этого, больницы страдают от нехватки медицинских препаратов, так как отсутствие средств в казне не позволяет реализовывать программу субсидирования жизненно важных товаров, которая ранее частично решала проблемы населения с горючим, продуктами и лекарствами.

Также недовольство людей вызывает нежелание властей найти и привлечь к ответственности виновных в происшествии, несмотря на требования ливанского суда снять с ряда политиков депутатскую неприкосновенность для проведения допросов.

Взрыв уничтожил и значительную часть портовой и городской инфраструктуры, что нарушило один из основных путей доставки товаров в Ливан. Это нанесло дополнительный ущерб экономике страны, во многом зависящей от импорта иностранной продукции и международной помощи. Ряд иностранных государств оказывает Ливану финансовую и гуманитарную поддержку, однако состояние экономики страны продолжает ухудшаться.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон на открытии третьей международной онлайн-конференции по оказанию помощи Ливану, приуроченной к годовщине взрыва, заявил о намерении собрать 350 млн долларов в качестве финансовой поддержки Бейруту. Он выразил соболезнования родственникам погибших и подверг резкой критике ливанское руководство за задержку с формированием нового правительства, которое сможет приступить к выводу страны из кризиса.

Вернуться назад

Все новости / Ближний Восток / Траурные мероприятия в Бейруте переросли в стычки населения с полицией
ливан бейрут митинги
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru