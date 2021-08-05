Траурные мероприятия в Бейруте переросли в стычки населения с полицией

Бейрут, 5 августа. Тысячи ливанцев вышли вчера, 4 августа, на митинг в столице страны, чтобы почтить память погибших в годовщину взрывов в порту Бейрута и выразить недовольство из-за бездействия властей. Люди держали в руках фотографии жертв происшествия и баннеры с антиправительственными лозунгами.

Massive demonstrations in #Lebanon marching on the Port of #Beirut to call for the withdrawal of #Hezbollah from this area, after an explosion destroyed most of the Port and many neighborhoods on August 4, 2020. And to prosecute those responsible for the horrors.#FreeBeirut pic.twitter.com/EmadetoFeb — Walid Phares (@WalidPhares) August 4, 2021

Сразу после завершения официальных траурных мероприятий и минуты молчания, ряд активистов призвал собравшихся штурмовать парламент, после чего толпа выдвинулась к зданию правительства и президентскому дворцу.

Вскоре начались стычки между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов. Полиция применила средства для разгона беспорядков, включая водометы и слезоточивый газ, некоторые источники сообщили об использовании сотрудниками силовых ведомств резиновых пуль, в результате по данным пресс-службы Ливанского общества Красного Креста, получили ранения около 80 участников протестов. Помимо этого, несколько человек пострадали в ходе драки между сторонниками различных политических партий.

Взрыв, который произошел 4 августа 2020 года в порту Бейрута из-за детонации 2750 тонн аммиачной селитры, стал причиной гибели 207 человек, ранения получили более семи тысяч. Не менее 300 000 жителей остались без домов. Из-за волны протестов правительство страны тогда подало в отставку, а новый его состав не был принят руководством до сих пор, что усугубило финансовый кризис в стране и стало причиной усиления протестных настроений граждан.

В настоящее время в республике наблюдается острый дефицит топлива, который, в свою очередь, приводит к долговременным, вплоть до 23 часов в сутки, отключениям электричества. Это пагубно сказывается на деятельности медицинских учреждений, которые не могут поддерживать работу оборудования, в том числе систем жизнеобеспечения. Помимо этого, больницы страдают от нехватки медицинских препаратов, так как отсутствие средств в казне не позволяет реализовывать программу субсидирования жизненно важных товаров, которая ранее частично решала проблемы населения с горючим, продуктами и лекарствами.

Также недовольство людей вызывает нежелание властей найти и привлечь к ответственности виновных в происшествии, несмотря на требования ливанского суда снять с ряда политиков депутатскую неприкосновенность для проведения допросов.

Взрыв уничтожил и значительную часть портовой и городской инфраструктуры, что нарушило один из основных путей доставки товаров в Ливан. Это нанесло дополнительный ущерб экономике страны, во многом зависящей от импорта иностранной продукции и международной помощи. Ряд иностранных государств оказывает Ливану финансовую и гуманитарную поддержку, однако состояние экономики страны продолжает ухудшаться.

At the anniversary of the Beirut port blast, president @EmmanuelMacron will seek to raise more than $350 million in aid for #Lebanon at a donors’ conference.https://t.co/ns8yLR6mjK — EURACTIV (@EURACTIV) August 4, 2021

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон на открытии третьей международной онлайн-конференции по оказанию помощи Ливану, приуроченной к годовщине взрыва, заявил о намерении собрать 350 млн долларов в качестве финансовой поддержки Бейруту. Он выразил соболезнования родственникам погибших и подверг резкой критике ливанское руководство за задержку с формированием нового правительства, которое сможет приступить к выводу страны из кризиса.