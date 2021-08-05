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Лариса Удовиченко перестала общаться с Садальским из-за его непростого характера

  /   Обновлено: 05 августа 2021 11:26
Шоу-бизнес
Лариса Удовиченко перестала общаться с Садальским из-за его непростого характера
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Москва, 5 августа. Звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» Лариса Удовиченко долгое время дружила со Станиславом Садальским, однако в какой-то момент между артистами пробежала черная кошка.

Удовиченко и Садальский несколько десятилетий выходили на одну театральную сцену, снимались вместе в фильмах и были близкими друзьями. Звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» в интервью не раз признавалась, что считает свой лучше ролью работу с Садальским в комедии «На кого Бог пошлет».

Разлад между артистами произошел 15 лет назад — с тех пор они совсем не общаются. Сам Станислав Садальский тепло отзывается о старой приятельнице и не скрывает, что с удовольствием возобновил бы общение. Однако Удовиченко против любых контактов с коллегой. Она не раскрывает причину конфликта с артистом, но отмечает, что никогда не простит Садальскому его подлости. По словам звезды «Места встречи изменить нельзя», актер всегда отличался сложным характером, который в какой-то момент она устала терпеть.

«Стас — замечательный артист, гениальный партнер, но очень непростой человек. Поэтому в какой-то момент я перестала его терпеть — повернулась и ушла. Никому ничего не рассказываю и не доказываю», — объяснила Удовиченко на YouTube-канале «Снежная лавина».

Садальский за свою карьеру снискал славу одного из самых скандальных артистов. На своей странице в Instagram актер язвительно комментирует каждый инфоповод. Так, на днях он высказался о Елене Прокловой, которая в эфире федерального канала рассказала о пережитых сексуальных домогательствах. Садальский с присущей ему иронией предложил госдуме задуматься о важной поправке после исповеди Прокловой — законе об оральном сексе.

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