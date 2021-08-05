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Минсельхоз РФ ожидает стабилизации продуктового рынка благодаря урожаю

  /   Обновлено: 05 августа 2021 10:37
Экономика
Минсельхоз РФ ожидает стабилизации продуктового рынка благодаря урожаю
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 5 августа. Рост цен в сегменте овощей может остановиться после сбора урожая в текущем году. Об этом заявил первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

Возможности по стабилизации цен описали в ходе заседания рабочей группы «Единой России». Представители политической партии выслушали информацию Хатуова по возможному развитию продовольственного рынка.

«Минсельхоз России подтверждает, что объемы производства в организованном секторе позволяют полностью удовлетворить внутренний спрос и обеспечить стабильную ценовую ситуацию на российском рынке», — приводит его слова ТАСС.

Ожидается, что объемы сбора нескольких видов овощей превзойдут прошлогодние показатели суммарно на 200 тыс. тонн. В частности, весь ассортимент «борщевого набора» может оказаться в этом числе.

Зампред Госдумы Алексей Гордеев отметил, что заметнее всего цены снизились на рынках и сельскохозяйственных ярмарках, где фермеры продают продукцию напрямую. Так, в Курганской области, Краснодарском крае, Республике Крым и Бурятии за прошедшие две недели открыто дополнительно от 30 до 50 ярмарок, цитирует его телеканал «Санкт-Петербург».

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