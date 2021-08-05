Достойное будущее: в СПбГУ оценили планы Беглова по открытию в школах кванториумов

Кванториумы в школах позволят детям не просто познакомиться с робототехникой, но и, возможно, даже выбрать это направление в качестве будущей профессии. Таким мнением с ФАН поделился Тимур Лепихин, преподаватель программирования в СПбГУ, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры компьютерных технологий и систем.

Эксперт прокомментировал инициативу Александра Беглова открыть в школах новые пространства для занятия робототехникой. Губернатор Санкт-Петербурга уже уделил особое внимание открытию кванториума в школе №642 на Васильевском острове, а также заявил, что подобные пространства появятся в Красносельском и Фрунзенском районах города.

Тимур Лепехин рассказал, чем для школьников будут полезны занятия в кванториумах.

«Безусловно, такие классы были бы очень интересны школьникам, но это должно быть не на уровне «поиграться и забыть», а нужно детей правильно заинтересовать, чтобы они потом уже в вузах занимались серьезными разработками в области робототехники. Такие занятия проводиться должны со старших классов, детям нужно давать серьезные задачи, которые они не смогут сделать сразу, но это заинтересует их так, что они захотят обучаться и дальше, поступят на нужный факультет и будут заниматься робототехникой уже профессионально», — поделился мнением собеседник ФАН.

Невские Новости /

По словам доцента, направление робототехники сегодня весьма перспективное. При грамотно построенной программе обучения, в том числе уже со школьной скамьи, дети смогут в будущем устроиться на интересную и высокооплачиваемую работу.

«Сейчас много разных компаний, которые занимаются беспилотными автомобилями, автоматическими производствами — это все робототехника. Плюс военная отрасль: эти все военные институты, в том числе и питерские, они занимаются этим. Большинство технических и академических вузов вводят такие специальности, которые связаны с робототехникой. Направление перспективное, более того, это достойное будущее», — считает Тимур Лепихин.

Ранее Александр Беглов также сообщил, что к 1 сентября в Петербурге появится пять новых школ, рассчитанных на 3803 места. Губернатор добавил, что город продолжает следовать намеченной цели — ликвидации дисбаланса между жилой застройкой и социальной инфраструктурой.