Производители бензина поддерживают высокие темпы отгрузок покупателям

Москва, 5 августа. Сохраняются высокие темпы отгрузки бензина. В период конец июля — начало августа ежедневные погрузки на внутренний рынок были на уровне 2019-2020 годов, сообщает Минэнерго.

Так, поставки топлива марки Аи-92 были на уровне 56,3 тысячи тонн в день, а марки Аи-95 — 44,5 тысячи тонн, следует из данных Росстата. В министерстве отметили, что мониторинг динамики цен на топливо и его отгрузки на внутренний рынок продолжается в ежедневном режиме. Демпфирующий механизм действует для сдерживания оптовых цен. Благодаря его корректировке производители бензина с мая получают увеличенные выплаты для понижения цен для внутренних потребителей.

Минэнерго также сообщил о завершении ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах в России. Это увеличило отгрузки бензина на биржу — до 34 тысячи тонн топлива ежесуточно, тогда как на прошлой неделе показатель был на уровне 30,5 тысячи тонн.

Ведомство ранее выступило с инициативой введения запрета на экспорт бензина марок Аи-92 и Аи-95 сроком на три месяца. Соответствующее предложение было направлено в правительство.