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Аналитики подсчитали, сколько Китай заработал на экспорте СИЗ в пандемию

  /   Обновлено: 05 августа 2021 10:33
Экономика
Аналитики подсчитали, сколько Китай заработал на экспорте СИЗ в пандемию
pixabay.com

Пекин, 5 августа. Аналитики Института мировой экономики Петерсона (PIIE) рассказали о заработке Китайской Народной Республики на продажах средств индивидуальной защиты (СИЗ) за рубеж.

Китай почти в четыре раза увеличил экспорт СИЗ в первый год коронавирусной пандемии. Так, за 2019 год Поднебесная поставила в другие страны этого товара на 22,9 миллиарда долларов, а за 2020 год — на 88,1 миллиарда долларов.

Эксперты заявляют, что значительный рост объемов производства китайских средств индивидуальной защиты не смог остановить резкое повышение их стоимости в течение прошлого года. По сравнению с декабрем 2019 года, экспортная цена за одну маску или респиратор в апреле 2020 года поднималась на 720,8%, пишет РБК.

Американцам, привитым от COVID-19, посоветовали снова носить маски. Коронавирус продолжает быстро распространяться в большинстве регионов США.

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китай коронавирус сиз
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