Три партии присоединились к предложению «Единой России» о проведении безопасных выборов

Москва, 5 августа. Представители Партии роста, Партии пенсионеров и «Зеленой альтернативы» присоединились к предложению «Единой России» о проведении безопасных выборов в условиях пандемии.

Торжественная церемония подписания документа состоялась в Центризбиркоме РФ. Предложение ЕР «За безопасные выборы» посвящено обеспечению санитарной безопасности во время избирательной кампании.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак поблагодарил всех присутствующих на церемонии подписания документа за отклик. По его словам, вне зависимости от политических взглядов партии должны заботиться о безопасности граждан.

Как стало известно ранее, еще шесть партий подписали соглашение «За безопасные выборы». Инициатором заключения соглашения стали единороссы.