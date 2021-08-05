Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 11:52
11:51
Происшествия
Убийца семьи из Хакасии отсидел 18 лет за аналогичное преступление
11:48
Спорт
Россиянина Мизинова дисквалифицировали с соревнований по ходьбе на ОИ за нарушение правил
11:46
Происшествия
Суд над генералом Музраевым отложен из-за карантина
11:45
Общество
Специалисты Роспотребнадзора сочли все водоемы Петербурга непригодными для купания
11:44
Происшествия
Жителю Урала грозит 12 лет колонии за сбитого насмерть школьника на пешеходном переходе
11:43
Армия
Шойгу в Новосибирске проверил ход работ по созданию ударного беспилотника «Охотник»
11:30
Происшествия
Транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки самолета в Казани
11:27
Политика
Лукашенко рассказал, на чем основывается политика украинской власти
11:27
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 5 августа, праздники, факты, люди
11:23
Общество
Симферополец впервые за девять лет принес Крыму медаль с Олимпиады
Все новости

Олимпиада-2020: медальный зачет, место России, успех волейболистов, золото в боксе

  /   Обновлено: 05 августа 2021 10:50
Спорт
Олимпиада-2020: медальный зачет, место России, успех волейболистов, золото в боксе
ТАСС  /  Валерий Шарифулин

Продолжаются Олимпийские игры в Токио, россияне пополняют медальную копилку. Так, в финал вышла мужская сборная России по волейболу, обыграв в полуфинале команду Бразилии. Теперь наши волейболисты будут ждать соперника в решающей схватке за золото, которая состоится 7 августа. Соперниками россиян будет победитель полуфинала Франция — Аргентина.

Еще одна радостная весть: боксер из Нижневартовска Альберт Батыргазиев завоевал для России золото в полулегком (до 57 кг) весе, победив американца Дюка Рагана. Таким образом, у российских атлетов на 10 часов утра четверга уже 15 золотых медалей, наша команда снова улучшила положение в неофициальном медальном зачете, обойдя Великобританию и поднявшись на пятое место.

Лидеры неофициального медального зачета остались прежними: Китай, США, Япония. На четвертом месте — Австралия. Медальный зачет на утро четверга — в инфографике ФАН.

Олимпиада-2020: медальный зачет, место России, успех волейболистов, золото в боксе
Федеральное агентство новостей  / 

Всего в 12-й день Олипиады-2020, 5 августа, будет разыграно 29 комплектов наград в 12 видах спорта.

Все медали сборной России на утро 5 августа также представлены в инфографике ФАН.

Олимпиада-2020: медальный зачет, место России, успех волейболистов, золото в боксе
Федеральное агентство новостей  / 

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Олимпиада-2020: медальный зачет, место России, успех волейболистов, золото в боксе
олимпиада сборная россии олимпийские игры-2020
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru