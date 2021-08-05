Олимпиада-2020: медальный зачет, место России, успех волейболистов, золото в боксе

Продолжаются Олимпийские игры в Токио, россияне пополняют медальную копилку. Так, в финал вышла мужская сборная России по волейболу, обыграв в полуфинале команду Бразилии. Теперь наши волейболисты будут ждать соперника в решающей схватке за золото, которая состоится 7 августа. Соперниками россиян будет победитель полуфинала Франция — Аргентина.

Еще одна радостная весть: боксер из Нижневартовска Альберт Батыргазиев завоевал для России золото в полулегком (до 57 кг) весе, победив американца Дюка Рагана. Таким образом, у российских атлетов на 10 часов утра четверга уже 15 золотых медалей, наша команда снова улучшила положение в неофициальном медальном зачете, обойдя Великобританию и поднявшись на пятое место.

Лидеры неофициального медального зачета остались прежними: Китай, США, Япония. На четвертом месте — Австралия. Медальный зачет на утро четверга — в инфографике ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Всего в 12-й день Олипиады-2020, 5 августа, будет разыграно 29 комплектов наград в 12 видах спорта.

Все медали сборной России на утро 5 августа также представлены в инфографике ФАН.