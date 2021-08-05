РКН заблокировал сайты Ходорковского после обращения ФАН

Роскомнадзор заблокировал интернет-порталы «Открытые медиа», «МБХ медиа» и «Правозащита Открытки». Блокировка произошла после неоднократных обращений ФАН с указанием связи с британской организацией «Открытая Россия»1 (Open Russia Civic Movement, Open Russia), признанной нежелательной на территории РФ в 2017 году.

Издания Михаила Ходорковского «Открытые медиа» и «МБХ медиа», а также сайт НКО «Правозащита Открытки» были заблокированы Роскомнадзором вечером 4 августа. В связи с этим «Открытые медиа» 5 августа заявили о прекращении работы.

В Telegram-канале ресурса отметили, что адрес openmedia.io внесен в особый список на сайте РНК — «Реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».

prt scr РКН /

В комментарии для РБК в РКН пояснили, что был «ограничен доступ к информационным ресурсам Open Russia Civic Movement, Open Russia на основании требования Генеральной прокуратуры РФ».

На связь ресурсов Ходорковского с британской Open Russia неоднократно указывало Федеральное агентство новостей. ФАН направлял обращения в Министерство юстиции РФ и Генеральную прокуратуру, обращая внимание на то, что проекты Ходорковского не только подходят под критерии иноагентов, но и являются структурами нежелательной британской организации.

Напомним, ресурсы ведут работу на средства Ходорковского, который в настоящее время скрывается за рубежом. «Открытые медиа» заменили «Открытую Россию», заблокированную на основании статьи 15.3 закона «Об информации», как связанную с нежелательной организацией. СМИ «Открытые медиа» зарегистрировано в Эстонии, учредителем указана британская компания Hanover 16 Limited Михаила Ходорковского. «МБХ медиа» открыли на время судебных разбирательств после блокировки сайта «Открытая Россия» с целью замены. Об этом сообщал сам экс-глава ЮКОСа, отмечая, что коллектив редакции остается прежним.

Принадлежность обоих СМИ к нежелательной британской Open Russia подтверждена в ходе судебного прецедента, когда координатора краснодарского отделения «Открытой России» Яну Антонову признали виновной по статье 20.33 КоАП (участие в деятельности иностранной или международной НПО, признанной нежелательной). В материалах дела указано, что Антонова в 2019 году опубликовала в Facebook 30 информационных материалов проекта иностранной неправительственной организации Open Russia — «МБХ медиа», в связи с чем получила штраф.

ФАН напоминает, что журналисты СМИ Ходорковского могут попадать под критерии иноагентов. Показателен пример колумниста «МБХ медиа» Татьяны Фельгенгауэр, ролики которой регулярно публикуются на сайте издания.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ