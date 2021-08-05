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Диетолог рассказала, как сохранить полезные свойства грибов
Общество
Диетолог рассказала, как сохранить полезные свойства грибов
pxhere.com  / 

Последний месяц лета считается урожайным, а для грибников август — самое любимое время, поскольку практически в любом лесу можно встретить много белых грибов, лисичек, моховиков, опят и подберезовиков.  

Чтобы грибы сохраняли все свои полезные свойства, которые будут дополнительным источником витаминов в зимнее время года, необходимо прежде всего знать, как правильно их хранить. Грибы называют растительным мясом, поскольку они содержат большое количество белка, хорошо усваиваемого человеческим организмом.

В беседе с корреспондентом ФАН звездный диетолог Маргарита Королева рассказала, как правильно нужно хранить грибы, чтобы до употребления они не потеряли полезные свойства.

«Испокон веков наши пращуры делали заготовки грибов на зимний и весенний период. Их либо замораживали, предварительно отварив, либо сушили, но не на открытом солнце, а просто в сухом месте, чтобы максимально сохранить в составе все полезные минералы и витамины, а также всю их питательную ценность на зимний период», — рассказала собеседница агентства.

Диетолог рассказала, как сохранить полезные свойства грибов
instagram.com  / margaritakoroleva.ru

Диетолог отметила, что сушеные и просто отварные замороженные грибы подойдут для питания в любой сезон. Грибы также консервируют, но обязательно нужно знать, как это делать.

«При просрочке или неправильной закрутке баночек могут случиться серьезные проблемы. Ботулизм — одна из тех проблем, которые считаются не просто пищевым отравлением, а серьезной инфекцией. Будьте обязательно информированы о том, как надо консервировать заготовки. В зимний период наслаждаться летними продуктами гораздо приятнее», — добавила Королева.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что ни свекла, ни кефир, как правило, не оказывают на сердечно-сосудистую систему положительного эффекта. Кефир принесет пользу сосудам лишь в случае, если человек будет пить его на протяжении нескольких лет ежедневно.

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еда диетолог правильное питание грибной сезон
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