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В Китае восхитились боевыми возможностями российских корветов проекта 22160
Армия
В Китае восхитились боевыми возможностями российских корветов проекта 22160
Пресс-служба Балтийского флота

Пекин, 5 августа. Минобороны России намерено заказать новую партию корветов проекта 22160, что существенно укрепит боевой потенциал ВМФ РФ, считают аналитики китайского портала QQ-Tencent.

Корабли данного типа проходят службу на Черноморском флоте РФ и обладают большими ударными возможностями, отмечают обозреватели из Китая.

«Корветы нового поколения (модернизированного проекта 22160. — Прим. ред.) представляют собой боевые корабли длиной 94 м и шириной 14 м, с осадкой 3,4 метра. Водоизмещение не превышает 1500 тонн, экипаж — около 80 человек, максимальная скорость — 25 узлов», — восхищаются характеристиками российских кораблей авторы QQ-Tencent.

По их мнению, возможности российских корветов 22160 позволяют им наносить мощные удары по кораблям и береговой инфраструктуре противников РФ. Экономичность изготовления корветов и налаженность технологических процессов производства делает их удачной альтернативой более крупным фрегатам и крейсерам, резюмируют китайские обозреватели.

Ранее эксперты американского портала 19FortyFive высоко оценили скрытность и ударную мощь российского подводного флота за счет спуска на воду новых субмарин проекта «Ясень-М».

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вмф корветы 22160
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