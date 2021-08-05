ВВС США озвучили вероятную причину крушения истребителя F-22 Raptor

Вашингтон, 5 августа. Истребитель F-22 мог упасть в 2020 году из-за ошибок во время мойки, сообщили американские СМИ со ссылкой на представителя ВВС США.

Инцидент произошел на авиационной базе Эглин (штат Флорида). Истребитель пятого поколения F-22 Raptor рухнул во время попытки взлета. Крушение могло произойти из-за ошибки в техническом обслуживании, которая была допущена после мойки самолета, передает издание Airforce times.

Какая именно ошибка была допущена, источник газеты не раскрыл. При попытке подняться пилот обнаружил предупреждающий сигнал системы управления. Вскоре летчик потерял управление машиной и был вынужден катапультироваться. Ущерб от крушения был оценен в 201 миллион долларов.

Жители Румынии ранее подняли на смех пилотов американского вертолета UH-60 Black Hawk, который экстренно сел посреди площади в Бухаресте. По пути машина сбила несколько столбов. Также Пентагон провалил очередные испытания гиперзвуковой ракеты, пишет сайт 360tv.ru.