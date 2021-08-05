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Травник оценил эффективность черного тмина в борьбе с болезнями

  /   Обновлено: 05 августа 2021 10:07
Общество
Травник оценил эффективность черного тмина в борьбе с болезнями
Global Look Press  /  H.Tschanz-Hofmann

Москва, 5 августа. Приправа-сорняк Nigella sativa (чернушка посевная или черный тмин) в будущем может стать новым средством от коронавируса. Свойства растения оценил травник Дмитрий Юровский.

Чаще всего растение встречается в Северной Африке и Западной Азии. В России его также выращивают, отметил травник, фитотерапевт Дмитрий Юровский. Многие садят его как декоративный цветок. Однако у чернушки есть и полезные свойства, отметил собеседник радио Sputnik.

«Черный тмин — это и есть чернушка. Из ее семян добывают целебное растительное масло, которое борется с атеросклерозом, помогает при сердечно-сосудистой недостаточности», — расказал Дмитрий Юровский.

Еще чернушку используют для лечения воспаления поджелудочной железы. К тому же трава обладает мочегонным эффектом. Несмотря на всю пользу растения, рекомендовать его для употребления может только врач, отметил фитотерапевт Дмитрий Юровский.

Испанские ученые намерены выяснить, эффективна ли эхинацея для лечения коронавируса. Сейчас острый период COVID-19 длится в среднем 19 дней. Минимально он составляет 11 суток, заявила замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева, пишет «Ридус».

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