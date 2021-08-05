Травник оценил эффективность черного тмина в борьбе с болезнями

Москва, 5 августа. Приправа-сорняк Nigella sativa (чернушка посевная или черный тмин) в будущем может стать новым средством от коронавируса. Свойства растения оценил травник Дмитрий Юровский.

Чаще всего растение встречается в Северной Африке и Западной Азии. В России его также выращивают, отметил травник, фитотерапевт Дмитрий Юровский. Многие садят его как декоративный цветок. Однако у чернушки есть и полезные свойства, отметил собеседник радио Sputnik.

«Черный тмин — это и есть чернушка. Из ее семян добывают целебное растительное масло, которое борется с атеросклерозом, помогает при сердечно-сосудистой недостаточности», — расказал Дмитрий Юровский.

Еще чернушку используют для лечения воспаления поджелудочной железы. К тому же трава обладает мочегонным эффектом. Несмотря на всю пользу растения, рекомендовать его для употребления может только врач, отметил фитотерапевт Дмитрий Юровский.

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