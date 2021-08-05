Зеленая инициатива: как Дубай намерен бороться с увеличивающимися свалками

Власти Дубая приступили к реализации новой экостратегии, нацеленной на уменьшение числа свалок в эмирате. В частности, муниципалитет разрабатывает меры, поощряющие предприятия самостоятельно утилизировать свои отходы.

Это не первая инициатива, которую предпринимает правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) для борьбы с мусором и освобождением территории от помоек. Среди прочего страна намерена использовать отходы для преобразования в энергию.

С какими проблемами могут столкнуться Эмираты при реализации новых проектов и как обстоят дела с экологическими программами у соседей по Персидскому заливу — разбиралась международная редакция ФАН.

Новая инициатива

Дубай запустил новую экологическую стратегию, направленную на повышение темпов переработки мусора, соответствие международным стандартам и содействие по достижению «нулевых отходов» (zero waste) к 2030 году.

Муниципалитет Дубая еще 4 июля принял меры, направленные на повышение эффективности управления отходами в эмирате и поощрение бизнеса вносить свой вклад в решение проблемы с избытком мусора.

Dubai announces measures to boost recycling rates and encourage businesses to operate more sustainably https://t.co/PxrWC67ODe — The National (@TheNationalNews) August 3, 2021

Новая инициатива является частью циркуляра Исполнительного совета по утилизации сырья Дубая, который вступит в силу в январе 2022 года. Муниципалитет будет тесно сотрудничать с коммерческими и промышленными компаниями, государственными учреждениями и частным сектором для продвижения политики эффективности использования отходов и содействия защите окружающей среды.

Проект призван стимулировать всех «производителей» отходов (компании, отели, торговые центры и др.) разделять перерабатываемые материалы. Затем эти заведения вместо свалок будут отправлять их на специальные предприятия и оплачивать специальные сборы за проводимую работу.

«Помимо содействия устойчивому развитию, циркуляр Исполнительного совета направлен на эффективное регулирование в области обращения с отходами в эмирате и сокращение углеродного следа», — заявил Абдул Маджид Сайфай, директор по управлению отходами муниципалитета Дубая.

It's weirdly hypnotic to watch the waves of trash get shoved around in this Landsat 8 + Sentinel 2 animation of the Al Qusais Landfill in Dubai. https://t.co/ZB1fsxAF2S pic.twitter.com/YbGMEZgjmx — Tim Wallace (@wallacetim) May 16, 2019

Он отметил, что, помимо стимулирования частного сектора, новое постановление предоставит возможность перерабатывающим фирмам взимать плату за отходы, которые они получают и утилизируют на своих предприятиях. Это позволит покрывать значительную часть расходов на работу и повышать экономическую целесообразность инвестиций в эту область.

Проблема свалок

Предполагается, что новый циркуляр будет напрямую способствовать сокращению площадей, отведенных под свалки в ОАЭ. Освободившиеся территории можно будет использовать для жилья, зеленых насаждений, парков и общественных услуг.

В настоящее время в Дубае насчитывается шесть свалок, площадь которых составляет около 1,6 миллиона квадратных метров. Специалисты подсчитали, что если не предпринимать никаких мер, то из-за роста объема отходов и увеличения численности населения, это цифра вырастет до 5,8 миллиона квадратных метров к 2041 году.

Dubai landfill charges to encourage businesses to recyclehttps://t.co/AriNvXf4ll pic.twitter.com/dphJfxLNYp — The National (@TheNationalNews) April 13, 2016

Кроме того, в настоящее время около 75% процентов отходов в Эмиратах отправляется на свалки. В стране ежегодно образуется 6,5 миллиона тонн мусора, что эквивалентно более чем 14 Бурдж-Халифам, если выставить мусор в высоту.

Именно по этой причине в июне Министерство по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ внесло постановление, согласно которому ритейлеры обязуются предоставлять ящики для сбора электронных отходов (ненужных технических устройств, аккумуляторов и пр.).

«Поставщики также уполномочены бесплатно собирать электронные отходы у потребителей. Они должны предоставлять в своих торговых точках коробки для сбора [отходов] и перерабатывать их, либо надлежащим образом утилизировать по согласованию с компетентным органом», — говорится в заявлении властей.

Ministry of Climate Change and Environment in the #UAE introduce new rules for e-waste collection.

Read: https://t.co/JVcVtHLQNQ pic.twitter.com/ERBgdObLuY — Mashable Middle East (@Mashable_ME) July 9, 2021

Мусорные баки с цветовой маркировкой также скоро появятся по всей стране. Сегрегация идет по четырем цветам: зеленый — для отходов, подлежащих вторичной переработке (бумага, картон, металл, стекло, пластиковые отходы и др.), черный — для общих отходов, не подлежащих вторичной переработке, коричневый — для пищевых и органических отходов, красный — для опасных отходов.

Власти также призывают граждан озадачиться проблемой утилизации и, в частности, использовать кулеры с водой вместо пластиковых бутылок — одного из самых вредных предметов.

Энергия из отходов

Ранее правительство Дубая заявило о намерении реализовать проект стоимостью 4 млрд дирхамов (1,1 млрд долларов) по производству энергии из отходов. Dubai Holding возглавил консорциум местных и международных компаний, разрабатывающих установку мощностью 200 мегаватт. Над инициативой также работают Itochu Corporation, Hitachi Zosen Inova, Besix Group и Tech Group.

Dubai govt says it'll halt all waste going to landfill by 2030. How will it do it? Using these (of which there are four planned UAE-wide) https://t.co/duEIN7HH3O @TheNationalNews — Rory Reynolds (@RoryReynolds) August 3, 2021

Согласно открытым источникам, новое предприятие будет перерабатывать 5666 тонн твердых бытовых отходов в день, преобразуя в общей сложности 1,9 миллиона тонн мусора в год в возобновляемую энергию. Сообщается, что объект сможет взять на себя до 45% текущих отходов Дубая, что значительно сократит объемы мусора, отправляемого на свалки.

При этом строительство таких объектов касается не только Дубая. Небольшой завод — первый в ОАЭ — начнет работать в этом году в эмирате Шарджа. Еще два проекта планируется реализовать непосредственно в столице страны Абу-Даби. По окончании строительства предприятий Эмираты смогут сжигать почти две трети своих бытовых отходов.

Однако есть и негативная сторона таких инициатив. Преобразование отходов в энергию приводит к токсичным выбросам. Специалисты утверждают, что подобные объекты подходят для утилизации только остатков мусора после извлечения всех перерабатываемых материалов. Кроме того, перечисленные проекты могут затруднить планы ОАЭ по сокращению выбросов углекислого газа, что они рассматривают в качестве цели к 2050 году.

Dubai is constructing a $1.1 billion facility that will burn garbage to generate power. Once other projects in Abu Dhabi and Sharjah are finished, the country may incinerate almost two-thirds of the household waste it currently produceshttps://t.co/QxvfRsEl5y — Elham Fakhro إلهام فخرو (@elhamfakhro) July 29, 2021

Несмотря на это, у Эмиратов не так много способов, как можно разобраться с растущими свалками. Обычные заводы по переработке отходов требуют больших инвестиций и не могут производить энергию. А доставка мусора в другие страны становится все сложнее. Китай отказался импортировать отходы, в то время как другие государства, например, Турция, сталкиваются с давлением со стороны экологов, чтобы ввоз мусора из-за рубежа был прекращен.

Водород из мусора

Власти ОАЭ нашли еще один способ, как можно разрешить проблему избавления от свалок. Первый в регионе завод по переработке отходов в водород будет построен в Эмиратах в соответствии с соглашением между базирующейся в Шардже компанией по устойчивому развитию Bee'ah и британской компанией Chinook Sciences.

Region’s first ‘waste-to-hydrogen project’ to take shape in the #UAE

Plant will break down hydrocarbons from waste to release and recover green hydrogenhttps://t.co/vmXhRpXQv9 — Gulf News (@gulf_news) June 1, 2021

На предприятии будут расщеплять углеводороды из отходов для извлечения зеленого водорода. Инициатива позволит удовлетворить возросший рыночный спрос в регионе на источники возобновляемой энергии. Зеленый водород отличается от серого, который производится из метана и выделяет парниковые газы в атмосферу.

«Стоимость зеленого водорода с завода должна стать очень конкурентоспособной и потенциально может быть равна или даже меньше цены дизельного топлива и бензина. При максимальной производственной мощности предприятие сможет ежедневно заправлять топливом 1000 крупногабаритных транспортных средств, работающих на водороде», — сказал председатель и генеральный директор Chinook Sciences Рифат Чалаби.

Решение построить такой объект объясняется намерением ОАЭ стать крупным производителем водорода и сократить выбросы углекислого газа на 24% к 2030 году. Последний тезис, как уже говорилось ранее, является спорным из-за строительства четырех предприятий по производству энергии из отходов.

Как дела у соседа?

Несмотря на то, что ОАЭ являются явным лидером в сфере инициатив по переработке мусора среди стран Персидского залива, другие государства региона также постепенно подтягиваются к Эмиратам. В первую очередь это касается Саудовской Аравии, которая ежегодно «производит» около 15 млн тонн твердых отходов. Учитывая темпы роста населения, урбанизацию и экономическое развитие этот показатель может заметно увеличиться к 2033 году.

В настоящее время большая часть мусора в королевстве отправляется на свалки. Тем не менее в рамках программы Vision 2030, направленной на диверсификацию экономики и развитие инфраструктуры, в стране начали заниматься экологическими проектами.

В частности, в королевстве анонсировали появление завода по переработке строительных и демонтажных отходов, строительство которого финансировала «Саудовская инвестиционная компания по переработке отходов» (SIRC) — дочерняя компания Государственного инвестиционного фонда.

Предприятие, расположенное в районе Аль-Хайр в Эр-Рияде, будет перерабатывать до 600 тонн строительных отходов в час. Это позволит властям Саудовской Аравии достичь 90-процентного уровня переработки подобных материалов, что соответствует усилиям королевства по переходу к экономике замкнутого цикла.

Путем проб и ошибок богатые страны Персидского залива постепенно приобщаются к всемирной экоповестке и реализуют проекты по переработке отходов. Очевидно, что без разрешения проблемы свалок этим государствам будет не так легко сохранить свою привлекательность как для развития туризма, так и для инвесторов.