Морпехи Северного флота отразили высадку «вражеского» десанта под Мурманском

Североморск, 5 августа. Подразделения морской пехоты Северного флота провели оборонительные учения, сообщила пресс-служба СФ,

Военнослужащие во время командно-штабной тренировки отрабатывали оборонительные действия. Соединения защищали побережье от высадки десанта условного противника. Учения в Мурманской области проходили под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева, говорится в сообщении.

Личный состав отработал приведение в состояние повышенной боеготовности и выдвинулся в район проведения маневров. Заняв обозначенные позиции, военнослужащие приготовились к выполнению боевых задач. Всего было задействовано более 400 солдат и свыше 80 единиц техники.

Спецназ Центрального военного округа ранее применил беспилотник во время тренировок в Сибири. Военнослужащие искали условного неприятеля с воздуха при помощи дрона.