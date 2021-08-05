Россиянин Батыргазиев стал олимпийским чемпионом по боксу в весе до 57 кг

Токио, 5 августа. Российский спортсмен Альберт Батыргазиев выиграл первое золото на летних Олимпийских играх в боксе. В финальном поединке россиянин был сильнее представителя США Дьюка Рэгана.

Судьи полуфинального боя присвоили победу Батыргазиеву со счетом 3:2. Россиянам удалось забрать первое золото в боксе на 32-х летних Олимпийских играх в Токио. Альберт Батыргазиев выиграл 15-ую награду высшей пробы в Японии для сборной России, что позволило команде выйти на пятое место в неофициальном медальном зачете. Спортсмены, выступающие под флагом Олимпийского комитета России, смогли обойти Великобританию.

Ранее Глеб Бакши стал бронзовым призером по боксу на Олимпиаде в Токио. Спортсмен в полуфинале уступил представителю Бразилии Эберту Соузе.