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Град засыпал Лабинский район Краснодарского края и погубил урожай

  /   Обновлено: 05 августа 2021 11:06
Происшествия
Град засыпал Лабинский район Краснодарского края и погубил урожай
Global Look Press  /  B&S/Bernd März via www.imago-ima

Краснодар, 5 августа. Спецкомиссии приступили к оценке ущерба от сильного града, который прошел накануне в Лабинском районе.

Как сообщает источник ФАН, больше всего повреждений град нанес жителям станицы Чамлыкская. Но пока, по данным администрации муниципалитета, за помощью обратился только один житель из-за повреждения крыши дома.

Непогода обрушилась на станицу вечером 4 августа. Сильный дождь, град и штормовой ветер нанесли урон и местной школе — повреждена кровля строения.

На месте ЧП работают восстановительные бригады, процесс контролируется главой станицы Инной Кононовой, ситуацию на контроле держит и глава Лабинского района Владимир Зубарев, который тоже находится там.

В ходе разгула стихии был повален дорожный щит, специалисты уже приступили к его восстановлению. Пострадал и урожай. В огородах местных жителей совсем недавно лежал плотный ледяной ковер, смогут ли посадки оправиться после такого удара, пока неизвестно. Спецкомиссия даст ответ на этот вопрос в ближайшее время.

Ранее ФАН писал, что ураган прошелся и по Тверской области. Там продолжают ликвидировать его последствия.

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чп град лабинский район станица чамлыкская
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