Профсоюзы продолжат добиваться индексации выплат работающим пенсионерам

Москва, 5 августа. Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков оценил возможность проведения индексации пенсий работающим пожилым гражданам страны.

Профсоюзы намерены продолжать добиваться проведения перерасчета. Об этом стало известно из интервью главы ФНПР газете «Известия».

«Мы постоянно поднимаем этот вопрос, мы добьемся того, что он будет решен», — заявил собеседник издания.

Он отметил, что данной проблеме уделено большое общественное внимание. Ситуация разрешится, считает Шмаков: о проведении индексации пенсий работающим россиянам серьезно заговорили политические партии.

Вопрос о перерасчете страховых выплат для трудящихся пенсионеров поднимался неоднократно, сообщает Федеральное агентство новостей. Аналитики утверждают, что данное решение может быть принято в конце лета в отношении части таких граждан.