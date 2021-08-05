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Происшествия
Дорогу засыпало арбузами после ДТП с фурой в Саратовской области, появилось видео
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Дорогу засыпало арбузами после ДТП с фурой в Саратовской области, появилось видео
Происшествия
Дорогу засыпало арбузами после ДТП с фурой в Саратовской области, появилось видео
pixabay.com  / 

Энгельс, 5 августа. Сотни арбузов вывалились на проезжую часть в результате ДТП на Волжском проспекте с грузовым автомобилем. Большая часть «сладкого груза» раскололась при падении на асфальт.

Причины дорожного-транспортного происшествия пока остаются неизвестными. Некоторые проезжающие рядом автомобилисты останавливались и собирали уцелевшие арбузы в багажник, не заплатив.  

«Мы не видели момента аварии, проезжали мимо, когда уже грузовик стоял и рядом был автомобиль ДПС. Действительно, пара человек вышли из машин и потихоньку искали себе уцелевшие арбузы. К сожалению, никто их не останавливал», — рассказала корреспонденту ФАН свидетель происшествия Арина Толоконникова. 

Ранее пьяный водитель без прав устроил в Саратове гонку с полицейскими. Он ехал на чужой машине без водительских прав. 

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дтп саратовская область арбузы
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