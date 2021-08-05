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Кравчук заявил, что не имел права верить России

  /   Обновлено: 05 августа 2021 10:06
Политика
Кравчук заявил, что не имел права верить России
facebook.com  /  Леонід Кравчук

Киев, 5 августа. Бывший президент Украины Леонид Кравчук назвал свое доверие к России «ошибкой». Об этом он заявил во время интервью одному из местных изданий.

По словам Кравчука, он не имел права «верить России». Как уточнил бывший глава государства, он очень рассчитывал, что «Россия изменится».

«Моя самая большая ошибка — то, что я верил России. Я не имел права этого делать», — сказал экс-президент Украины.

Ранее в Верховной раде рассказали о фатальной ошибке Украины в 1990-х годах. По мнению депутата Давида Арахамия, Кравчук напрасно избавился от ядерного оружия в стране, ведь сейчас Киев мог бы «шантажировать весь мир».

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