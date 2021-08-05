СК Ставрополья возбудил уголовное дело после гибели троих школьников на водоеме

Ставрополь, 5 августа. Следственный комитет по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности после гибели троих несовершеннолетних в Невинномысском канале.

Двое подростков в возрасте 14 и 15 лет плавали по каналу на надувной лодке. В какой-то момент из-за бурного течения судно перевернулось, и школьники ушли под воду. На берегу оставались двое их приятелей. Увидев происходящее, один из них бросился на помощь утопающим, но его также затянуло на дно сильным водоворотом.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и сотрудники аварийно-спасательной службы. Для облегчения поисков детей воду в канале спустили на полтора метра. Также спасатели проверяют участок вниз по течению. Тела несовершеннолетних до сих пор не обнаружены.

Прокурор Ставропольского края прибыл на место происшествия. По факту гибели подростков проводится прокурорская проверка.

Ранее два мальчика-подростка утонули в реке Апука на Камчатке.