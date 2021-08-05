Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 10:23
10:21
Происшествия
СК России возбудил дело против украинского полковника за преступления в Донбассе
10:21
Общество
Ученые установили реальную дату строительства древнего города инков Мачу-Пикчу
10:20
Политика
В МИД РФ указали на угрозу от военных учений НАТО в Черном море
10:19
Политика
В Совфеде объяснили, почему Россия никогда не отзовет признание Южной Осетии и Абхазии
10:16
Происшествия
Крымчанин обнулил чужую банковскую карту и попал под статью
10:16
Наука
Немецкие ученые представили «молекулярную пружину» для демонстрации нагрузки
10:11
ФАН-ТВ
Спортивный директор московского «Спартака» заявил об уходе с должности. События дня
10:10
Армия
В Китае восхитились боевыми возможностями российских корветов проекта 22160
10:07
Происшествия
Дорогу засыпало арбузами после ДТП с фурой в Саратовской области, появилось видео
10:07
Армия
ВВС США озвучили вероятную причину крушения истребителя F-22 Raptor
Все новости

Глеб Бакши стал бронзовым призером по боксу на Олимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 05 августа 2021 10:14
Спорт
Глеб Бакши стал бронзовым призером по боксу на Олимпиаде в Токио
Global Look Press  /  Panoramic/Keystone Press Agency

Токио, 5 августа. Российский боксер Глеб Бакши выиграл бронзовую медаль на летних Олимпийских играх в Токио. Спортсмен в полуфинале уступил представителю Бразилии Эберту Соузе.

Бразилец одержал победу в схватке со счетом 4:1 и уверенно вышел в финал. Соперником Эберта Соузы в поединке за золото станет представитель Украины Александр Хижняк. Бакши стал бронзовым призером летних Олимпийских игр в Токио в связи с тем, что регламент не предусматривает бои за третье место. Бронзовую медаль также получил представитель Филиппинских островов Эумир Марсьяль.

Глеб Бакши является чемпионом мира 2019 года. Помимо золотой награды, у спортсмена есть также в активе бронза мирового первенства того же года. Боксер становился призером панамериканских игр. Бакши выиграл 55-ю медаль для сборной России на Олимпиаде в Токио.

Ранее стало известно, что легкоатлетку Кристину Тимановскую уволили из белорусского центра олимпийской подготовки. Пока спортсменка числится в МВД страны.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Глеб Бакши стал бронзовым призером по боксу на Олимпиаде в Токио
бокс спорт олимпиада бакши
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru