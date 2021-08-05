Глеб Бакши стал бронзовым призером по боксу на Олимпиаде в Токио

Токио, 5 августа. Российский боксер Глеб Бакши выиграл бронзовую медаль на летних Олимпийских играх в Токио. Спортсмен в полуфинале уступил представителю Бразилии Эберту Соузе.

Бразилец одержал победу в схватке со счетом 4:1 и уверенно вышел в финал. Соперником Эберта Соузы в поединке за золото станет представитель Украины Александр Хижняк. Бакши стал бронзовым призером летних Олимпийских игр в Токио в связи с тем, что регламент не предусматривает бои за третье место. Бронзовую медаль также получил представитель Филиппинских островов Эумир Марсьяль.

Глеб Бакши является чемпионом мира 2019 года. Помимо золотой награды, у спортсмена есть также в активе бронза мирового первенства того же года. Боксер становился призером панамериканских игр. Бакши выиграл 55-ю медаль для сборной России на Олимпиаде в Токио.

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