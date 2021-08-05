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Скончался бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук

  /   Обновлено: 05 августа 2021 10:17
Общество
Скончался бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук
ТАСС  /  Кавашкин Борис

Киев, 5 августа. Первый председатель Службы безопасности Украины (СБУ) и бывший премьер-министр государства Евгений Марчук скончался 5 августа.

Информацией о смерти Марчука поделилась его супруга, журналист Лариса Ившина. По ее словам, у бывшего украинского премьер-министра остановилось сердце.

«Черный день», — написала она в Facebook.

Евгений Марчук скончался в возрасте 80 лет. За время своей карьеры он возглавлял Правительство Украины в период с 1995 года по 1996 год, а с 1991 по 1994 год был первым главой СБУ. Также он занимал должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны, а затем министра обороны.

Накануне стало известно о кончине посла Сербии в Российской Федерации. Мирослав Лазански умер в 70 лет в Белграде. Сообщается, что у него был сердечный приступ.

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