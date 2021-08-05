«Всю ночь мне снились голодающие»: Дакоту замучила совесть после похода в ЦУМ

Москва, 5 августа. Участница шоу «Фабрика звезд – 7», певица Рита Дакота в первый раз в жизни сходила в московский ЦУМ. Артистка вышла из премиального магазина с покупками на 1 миллион рублей.

Звезда не решалась рассказать своим фанатам о походе в ЦУМ несколько дней, боясь их осуждения. Однако после шоппинга ее захлестнуло чувство вины, поэтому она отважилась на откровенный разговор с поклонниками.

На своей странице в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых держит в руках по два пакета брендового магазина. Оказалось, что в московский ЦУМ Риту Дакоту отвел ее бойфренд Федор Белогай. Молодой человек захотел без всякого повода порадовать любимую и накупил ей одежды на 1 миллион рублей. Вернувшись домой певица в буквальном смысле не могла найти себе места.

«Потом всю ночь мне снились голодающие и бездомные люди. Я в холодном поту просыпалась от чувства вины», — призналась артистка.

Дакота отметила, что никогда до этого случая не была в ЦУМе. Даже в магазин на Цветном звезда заходила один раз, да и то поддавшись на уговоры подруги. По словам певицы, тогда она купила куртку-косуху, несколько пар джинсов и брюк, модные свитера. Однако на следующий день большая часть обновок вернулась обратно в магазин, призналась Дакота.

Артистка уверена, что ей стоит бороться с этим навязчивым чувством вины, которое преследует ее после шопинга. По мнению участницы «Фабрики звезд», ее с детства преследуют несколько комплексов, а также синдром «отличницы» и проблемы в отношениях с отцом. Именно в этом, как считает Дакота, и кроется причины ее странного поведения. Она отметила, что всегда ставит на первое место интересы окружающих, а не свои собственные.

Пока Рита Дакота решает своих психологические проблемы из-за шопинга, другие звезды с удовольствием тратят миллионные суммы на себя. Недавно ирландский боец MMA Конор Макгрегор приобрел яхту Lamborghini за 4 миллиона долларов.