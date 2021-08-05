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Манукян, оценивая блокировку сайтов Ходорковского, рассказал об угрозах в свой адрес

  /   Обновлено: 05 августа 2021 10:00
Общество
Манукян, оценивая блокировку сайтов Ходорковского, рассказал об угрозах в свой адрес
Федеральное агентство новостей  / 

Блогер и общественный деятель Вадим Манукян, который давно следит за деятельностью структур Михаила Ходорковского в России, отреагировал на блокировку сайтов «Открытые медиа», «МБХ медиа» и «Правозащита открытки». Это ресурсы, аффилированные с Ходорковским. Позже стало известно, что после блокировки Роскомнадзором этих сайтов «Открытые медиа» и «Правозащита Открытки» объявили о прекращении своей работы.

Вадим Манукян, который провел собственное расследование деятельности в России структур, связанных с беглым олигархом Михаилом Ходорковским, считает, что решение о блокировке аффилированных с ним ресурсов правильное, хотя и немного запоздалое. Общественник также рассказал, что во время публикации результатов своего расследования он неоднократно получал угрозы.

«Все проекты [отбывающего наказание за мошенничество Алексея] Навального и Ходорковского в нашей стране должны быть закрыты и запрещены, — считает Манукян. — Единственная их цель, на мой взгляд, — это раскачать страну и довести ее до революции. Я удивлен тем, что власти так долго терпели выходки этих прохиндеев».

Манукян, оценивая блокировку сайтов Ходорковского, рассказал об угрозах в свой адрес
Федеральное агентство новостей  / 

По словам Манукяна, после своих расследований он получал многочисленные угрозы от сторонников Ходорковского и Навального, поэтому не строит никаких иллюзий по поводу того, как далеко они готовы зайти.

«Нет, я, конечно, понимаю: всегда хочется верить, что твои оппоненты адекватны и не зайдут за красные линии, но даже мне представители штабов Навального1 (структурное подразделение ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, организация признана экстремистской и запрещена в РФ. — Прим. ФАН) и структур Ходорковского присылали в личку угрозы после моих расследований об их деятельности в России и об их связях. Так что лично я считаю, что и иноагентами, и экстремистами, и нежелательными их признают вполне обоснованно», — подчеркнул Манукян в комментарии ФАН.

Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры заблокировал сайты, связанные с Михаилом Ходорковским, за призывы к беспорядкам и экстремистской деятельности. Это уже не первая блокировка этих сайтов, но ранее им удавалось обходить запрет.

1 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

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ходорковский роскомнадзор манукян
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