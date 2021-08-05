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Роспотребнадзор заявил о невозможности определить штамм COVID-19 по внешним признакам
Общество
Роспотребнадзор заявил о невозможности определить штамм COVID-19 по внешним признакам
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 5 августа. Наличие тех или иных симптомов не говорит о том, что у больного развивается определенный штамм коронавируса.

Мутации невозможно выявить по внешним признакам. Это делается только с помощью расшифровки в лабораторных условиях генома вируса. Что касается дельта-штамма, он отличается большей стремительностью и чаще бывает тяжелым. У больных, как правило, встречаются среднетяжелые и тяжелые формы.

«По внешним признакам определить, чем именно инфицирован человек, невозможно. Это можно узнать только путем секвенирования (то есть расшифровки в лабораторных условиях) генома вируса или его фрагмента (гена S-белка)», — разъяснили в Роспотребнадзоре.

Острый период у больных коронавирусом в среднем длится около 19 дней, отмечает «Ридус», а минимум — 11 суток. Для защиты от COVID-19 Роспотребнадзор рекомендует ревакцинироваться каждые полгода. Это особенно важно в условиях активной циркуляции дельта-штамма.

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