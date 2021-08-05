Глава Пенсионного фонда РФ рассказал о проверках перед назначением выплат

Москва, 5 августа. Глава Пенсионного фонда Российской Федерации Андрей Кигим рассказал, что некоторых граждан страны перед назначением пособий будут проверять.

Речь идет об анализе финансового состояния россиян. Проверки коснутся беременных женщин, претендующих на специальные выплаты от государства.

«Мы должны проверить нуждаемость: машину, квартиру», — уточнил глава фонда.

Бюджетные средства «будут потрачены правильно», указал он. Для выплаты пособий необходимо, чтобы доход был ниже прожиточного минимума, добавил Кигим в своем докладе премьер-министру России Михаилу Мишустину. Заседание транслировалось в эфире телеканала «Россия-24».

Родители из Севастополя оценили «школьные» выплаты, которые начисляются семьям страны перед новым учебным годом. Эти деньги — большая помощь, указывают россияне.