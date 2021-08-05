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Более десяти приговоренных к смертной казни могут выйти на свободу

  /   Обновлено: 05 августа 2021 09:44
Происшествия
Более десяти приговоренных к смертной казни могут выйти на свободу
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 5 августа. В российских колониях находятся 538 человек, которых приговорили к смертной казни, но наказание им было заменено на пожизненный срок. Вскоре несколько человек могут выйти на волю.

Согласно информации от ФСИН, 11 заключенных данной категории добились смягчения наказания. Срок теперь составляет 25 лет. Вскоре они могут оказаться на свободе, сообщил сайт 360tv.ru со ссылкой на «Известия».

В силовом ведомстве отметили, что эти граждане отбывают наказание за преступления против жизни и здоровья людей. Основным мотивом для опасных уголовников были хулиганство и корысть.

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