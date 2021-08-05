Более десяти приговоренных к смертной казни могут выйти на свободу

Москва, 5 августа. В российских колониях находятся 538 человек, которых приговорили к смертной казни, но наказание им было заменено на пожизненный срок. Вскоре несколько человек могут выйти на волю.

Согласно информации от ФСИН, 11 заключенных данной категории добились смягчения наказания. Срок теперь составляет 25 лет. Вскоре они могут оказаться на свободе, сообщил сайт 360tv.ru со ссылкой на «Известия».

В силовом ведомстве отметили, что эти граждане отбывают наказание за преступления против жизни и здоровья людей. Основным мотивом для опасных уголовников были хулиганство и корысть.