Метод «10-3-2-1» для полноценного сна описал британский врач

Лондон, 5 августа. Врач из Великобритании Радж Каран описал способ «10-3-2-1», который позволит быстро засыпать и лучше высыпаться. Он опубликовал видео в своем аккаунте Tiktok.

Пить кофе нужно не позднее, чем за десять часов до сна, именно за это время кофеин выводится из организма, уверяет специалист. Если пить кофе позже, то это может помешать заснуть.

Полноценный ужин должен быть не позднее, чем за три часа до сна. Тогда у человека не будет изжоги и он крепко проспит всю ночь. Алкоголь в позднее время нарушает быстрый сон, поэтому его стоит исключить из вечернего меню, считает врач.

За два часа до сна нужно закончить работу, а за час — выключить всю электронику, так как синий цвет экранов мешает выработке гормона сна мелатонина.

Бразильские ученые выяснили, что качественный сон является секретом долголетия. Он снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые чаще всего становятся причиной преждевременной смерти.