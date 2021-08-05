Эфир: Зачем проект «Киноуроки в школах России» внедряют в ЛНР и ДНР

В четверг, 5 августа, с 11:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» руководители проекта «Киноуроки в школах России» рассказывают о его внедрении в ЛНР и ДНР.

Систему воспитания «Киноуроки в школах России» предложено интегрировать в образовательное пространство Донецкой и Луганской народных республик.

«Киноуроки в школах России» — это инновационная система воспитания в учебных заведениях. В рамках проекта создаются киноуроки — детские короткометражные фильмы о справедливости, искренности, чувстве долга и других духовно-нравственных понятиях. Педагоги проводят внеклассные занятия по патриотическому воспитанию. Полезные обществу дела, придуманные школьниками, закрепляют этические понятия на практике.

Организационные вопросы и перспективы появления проекта «Киноуроки в школах России» в ЛНР и ДНР обсуждают эксперты в студии Медиагруппы «Патриот».

Участники конференции:

Виктор Меркулов , руководитель проекта;

, руководитель проекта; Наталия Родионова , руководитель научного отдела;

, руководитель научного отдела; Алексей Горшков , руководитель по связям с общественностью;

, руководитель по связям с общественностью; Елена Дубровская , сценарист, режиссер;

, сценарист, режиссер; Виталий Пестрецов , директор департамента просвещения ДНР (ZOOM);

, директор департамента просвещения ДНР (ZOOM); Андрей Лустенко , министр образования ЛНР (ZOOM);

, министр образования ЛНР (ZOOM); Дмитрий Сидоров, министр культуры ЛНР (ZOOM).

Участники пресс-конференции рассказывают, чем отличается подрастающее поколение в России и Донбассе.