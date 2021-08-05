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Эфир: Зачем проект «Киноуроки в школах России» внедряют в ЛНР и ДНР
Общество
Эфир: Зачем проект «Киноуроки в школах России» внедряют в ЛНР и ДНР
pxhere.com  / 

В четверг, 5 августа, с 11:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» руководители проекта «Киноуроки в школах России» рассказывают о его внедрении в ЛНР и ДНР.

Систему воспитания «Киноуроки в школах России» предложено интегрировать в образовательное пространство Донецкой и Луганской народных республик.

«Киноуроки в школах России» — это инновационная система воспитания в учебных заведениях. В рамках проекта создаются киноуроки — детские короткометражные фильмы о справедливости, искренности, чувстве долга и других духовно-нравственных понятиях. Педагоги проводят внеклассные занятия по патриотическому воспитанию. Полезные обществу дела, придуманные школьниками, закрепляют этические понятия на практике.

Организационные вопросы и перспективы появления проекта «Киноуроки в школах России» в ЛНР и ДНР обсуждают эксперты в студии Медиагруппы «Патриот».

Участники конференции:

  • Виктор Меркулов, руководитель проекта;
  • Наталия Родионова, руководитель научного отдела;
  • Алексей Горшков, руководитель по связям с общественностью;
  • Елена Дубровская, сценарист, режиссер;
  • Виталий Пестрецов, директор департамента просвещения ДНР (ZOOM);
  • Андрей Лустенко, министр образования ЛНР (ZOOM);
  • Дмитрий Сидоров, министр культуры ЛНР (ZOOM).

Участники пресс-конференции рассказывают, чем отличается подрастающее поколение в России и Донбассе.

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