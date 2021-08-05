Россия стала второй по объемам поставок нефти в США

Вашингтон, 5 августа. Россия вышла на второе место по объему экспорта нефти в Соединенные Штаты Америки.

Американское Управление энергетической информации, которое входит в Федеральную статистическую систему, опубликовало данные, свидетельствующие о том, объемы поставок российской нефти уступают лишь показателям Канады. Экспорт энергоносителя в мае достиг уровня 26,17 миллиона баррелей, что стало рекордом с 1995 года. Предыдущий максимум был зафиксирован в мае 2009 года — 25,08 миллиона баррелей в месяц.

До этого на втором месте находилась Мексика, однако, продав США в мае 22,56 миллиона баррелей, она уступила эту позицию России.

Дальнейшее развитие ситуации на российском рынке и показатели цен рубля, нефти и золота, оценили аналитики. Их прогноз приводит Федеральное агентство новостей.