Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 10:21
10:21
Происшествия
СК России возбудил дело против украинского полковника за преступления в Донбассе
10:21
Общество
Ученые установили реальную дату строительства древнего города инков Мачу-Пикчу
10:20
Политика
В МИД РФ указали на угрозу от военных учений НАТО в Черном море
10:19
Политика
В Совфеде объяснили, почему Россия никогда не отзовет признание Южной Осетии и Абхазии
10:16
Происшествия
Крымчанин обнулил чужую банковскую карту и попал под статью
10:16
Наука
Немецкие ученые представили «молекулярную пружину» для демонстрации нагрузки
10:11
ФАН-ТВ
Спортивный директор московского «Спартака» заявил об уходе с должности. События дня
10:10
Армия
В Китае восхитились боевыми возможностями российских корветов проекта 22160
10:07
Происшествия
Дорогу засыпало арбузами после ДТП с фурой в Саратовской области, появилось видео
10:07
Армия
ВВС США озвучили вероятную причину крушения истребителя F-22 Raptor
Все новости

Россия стала второй по объемам поставок нефти в США

  /   Обновлено: 05 августа 2021 09:27
Экономика
Россия стала второй по объемам поставок нефти в США
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 5 августа. Россия вышла на второе место по объему экспорта нефти в Соединенные Штаты Америки.

Американское Управление энергетической информации, которое входит в Федеральную статистическую систему, опубликовало данные, свидетельствующие о том, объемы поставок российской нефти уступают лишь показателям Канады. Экспорт энергоносителя в мае достиг уровня 26,17 миллиона баррелей, что стало рекордом с 1995 года. Предыдущий максимум был зафиксирован в мае 2009 года — 25,08 миллиона баррелей в месяц.

До этого на втором месте находилась Мексика, однако, продав США в мае 22,56 миллиона баррелей, она уступила эту позицию России.

Дальнейшее развитие ситуации на российском рынке и показатели цен рубля, нефти и золота, оценили аналитики. Их прогноз приводит Федеральное агентство новостей.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Россия стала второй по объемам поставок нефти в США
нефть сша экспорт нефти россия и сша поставки нефти
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru