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ФАН публикует кадры ДТП с участием вахтового автобуса и грузовика в Кузбассе

  /   Обновлено: 05 августа 2021 09:36
Происшествия
ФАН публикует кадры ДТП с участием вахтового автобуса и грузовика в Кузбассе
Федеральное агентство новостей

Кемерово, 5 августа. Грузовик и вахтовый автобус с пассажирами столкнулись в Кузбассе. Пострадали 11 человек. Полиция работает на месте происшествия.

Крупная авария произошла на 157-м километре автомобильной дороги Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк.

ФАН публикует кадры ДТП с участием вахтового автобуса и грузовика в Кузбассе
Федеральное агентство новостей  / 

Там столкнулись вахтовый автобус и грузовой автомобиль. О причинах случившегося не сообщается. В ДТП пострадали 11 человек.

ФАН публикует кадры ДТП с участием вахтового автобуса и грузовика в Кузбассе
Федеральное агентство новостей  / 

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия. Специалистам предстоит установить все обстоятельства аварии и найти виновного.

Тем временем уголовное дело возбуждено по факту крупного ДТП на Боровском шоссе в Москве, сообщает РИАМО. Водитель рейсового автобуса не справился с управлением при перестроении и столкнулся с грузовиком. Пострадали 13 человек.

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дтп авария кузбасс
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