ФАН публикует кадры ДТП с участием вахтового автобуса и грузовика в Кузбассе

Кемерово, 5 августа. Грузовик и вахтовый автобус с пассажирами столкнулись в Кузбассе. Пострадали 11 человек. Полиция работает на месте происшествия.

Крупная авария произошла на 157-м километре автомобильной дороги Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк.

Федеральное агентство новостей /

Там столкнулись вахтовый автобус и грузовой автомобиль. О причинах случившегося не сообщается. В ДТП пострадали 11 человек.

Федеральное агентство новостей /

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия. Специалистам предстоит установить все обстоятельства аварии и найти виновного.

Тем временем уголовное дело возбуждено по факту крупного ДТП на Боровском шоссе в Москве, сообщает РИАМО. Водитель рейсового автобуса не справился с управлением при перестроении и столкнулся с грузовиком. Пострадали 13 человек.