Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 10:21
10:21
Общество
Ученые установили реальную дату строительства древнего города инков Мачу-Пикчу
10:20
Политика
В МИД РФ указали на угрозу от военных учений НАТО в Черном море
10:19
Политика
В Совфеде объяснили, почему Россия никогда не отзовет признание Южной Осетии и Абхазии
10:16
Происшествия
Крымчанин обнулил чужую банковскую карту и попал под статью
10:16
Наука
Немецкие ученые представили «молекулярную пружину» для демонстрации нагрузки
10:11
ФАН-ТВ
Спортивный директор московского «Спартака» заявил об уходе с должности. События дня
10:10
Армия
В Китае восхитились боевыми возможностями российских корветов проекта 22160
10:07
Происшествия
Дорогу засыпало арбузами после ДТП с фурой в Саратовской области, появилось видео
10:07
Армия
ВВС США озвучили вероятную причину крушения истребителя F-22 Raptor
10:07
Общество
Травник оценил эффективность черного тмина в борьбе с болезнями
Все новости

Российские волейболисты стали финалистами Олимпиады в Токио

  /   Обновлено: 05 августа 2021 09:28
Спорт
Российские волейболисты стали финалистами Олимпиады в Токио
Global Look Press  /  Jon Olav Nesvold

Токио, 5 августа. Мужская сборная России по волейболу прошла в финал летних Олимпийских игр в Токио благодаря победе над бразильцами в полуфинале.

Россияне обыграли команду Бразилии со счетом 3:1 по партиям (18:25, 25:21, 26:24, 25:23). В финале Олимпиады российским волейболистам предстоит сыграть либо с французами, либо с аргентинцами.

Соперник России определится во втором полуфинальном матче, который состоится 5 августа. Финальная встреча, а также игра за бронзу пройдут 7 августа.

Россияне уже встречались с бразильцами на групповом этапе. Капитан сборной России по волейболу Игорь Кобзарь делился с ФАН ожиданиями перед этой игрой.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Российские волейболисты стали финалистами Олимпиады в Токио
токио олимпиада волейбол
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru