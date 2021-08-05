Российские волейболисты стали финалистами Олимпиады в Токио

Токио, 5 августа. Мужская сборная России по волейболу прошла в финал летних Олимпийских игр в Токио благодаря победе над бразильцами в полуфинале.

Россияне обыграли команду Бразилии со счетом 3:1 по партиям (18:25, 25:21, 26:24, 25:23). В финале Олимпиады российским волейболистам предстоит сыграть либо с французами, либо с аргентинцами.

Соперник России определится во втором полуфинальном матче, который состоится 5 августа. Финальная встреча, а также игра за бронзу пройдут 7 августа.

Россияне уже встречались с бразильцами на групповом этапе. Капитан сборной России по волейболу Игорь Кобзарь делился с ФАН ожиданиями перед этой игрой.