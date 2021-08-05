Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 10:21
10:21
Происшествия
СК России возбудил дело против украинского полковника за преступления в Донбассе
10:21
Общество
Ученые установили реальную дату строительства древнего города инков Мачу-Пикчу
10:20
Политика
В МИД РФ указали на угрозу от военных учений НАТО в Черном море
10:19
Политика
В Совфеде объяснили, почему Россия никогда не отзовет признание Южной Осетии и Абхазии
10:16
Происшествия
Крымчанин обнулил чужую банковскую карту и попал под статью
10:16
Наука
Немецкие ученые представили «молекулярную пружину» для демонстрации нагрузки
10:11
ФАН-ТВ
Спортивный директор московского «Спартака» заявил об уходе с должности. События дня
10:10
Армия
В Китае восхитились боевыми возможностями российских корветов проекта 22160
10:07
Происшествия
Дорогу засыпало арбузами после ДТП с фурой в Саратовской области, появилось видео
10:07
Армия
ВВС США озвучили вероятную причину крушения истребителя F-22 Raptor
Все новости

В Пентагоне пообещали продолжить модернизацию украинской армии

  /   Обновлено: 05 августа 2021 09:18
Армия
В Пентагоне пообещали продолжить модернизацию украинской армии
wikipedia.org  /  Tech. Sgt. Andy Dunaway

Вашингтон, 5 августа. США продолжат прилагать усилия, направленные на укрепление потенциала украинской армии. Об этом заявил директор по Южной и Центральной Европе Пентагона Алтон Буланд.

Он отметил, что США продолжают оказывать политическую и практическую поддержку Украине и Грузии, добавив, что Вашингтон также призывает союзников по НАТО активизировать содействие Киеву и Тбилиси.

«Мы продолжим усилия по выстраиванию потенциала украинских вооруженных сил для защиты Украины, чтобы это было более эффективно, и проведению реформ оборонного сектора. Продолжим усилия по модернизации военной сферы Грузии», — пояснил Буланд.

В 2014 году после государственного переворота в Киеве Верховная рада приняла закон об отмене внеблокового статуса Украины. Кроме того, парламент законодательно закрепил планы Киева по вступлению в Альянс. При этом бывший генеральный секретарь организации Андерс Фог Расмуссен неоднократно заявлял, что вступление Незалежной в военно-политический блок требует выполнения огромного количества критериев, на реализацию которых уйдет порядка 20 лет.

Ранее стало известно, что Украина планирует провести масштабные военные учения «Объединенные усилия» с участием военнослужащих из стран НАТО. Маневры состоятся в конце сентября и будут проходить практически на всех полигонах Вооруженных сил Украины.

Вернуться назад

Все новости / Армия / В Пентагоне пообещали продолжить модернизацию украинской армии
украина сша грузия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru