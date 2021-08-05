В Пентагоне пообещали продолжить модернизацию украинской армии

Вашингтон, 5 августа. США продолжат прилагать усилия, направленные на укрепление потенциала украинской армии. Об этом заявил директор по Южной и Центральной Европе Пентагона Алтон Буланд.

Он отметил, что США продолжают оказывать политическую и практическую поддержку Украине и Грузии, добавив, что Вашингтон также призывает союзников по НАТО активизировать содействие Киеву и Тбилиси.

«Мы продолжим усилия по выстраиванию потенциала украинских вооруженных сил для защиты Украины, чтобы это было более эффективно, и проведению реформ оборонного сектора. Продолжим усилия по модернизации военной сферы Грузии», — пояснил Буланд.

В 2014 году после государственного переворота в Киеве Верховная рада приняла закон об отмене внеблокового статуса Украины. Кроме того, парламент законодательно закрепил планы Киева по вступлению в Альянс. При этом бывший генеральный секретарь организации Андерс Фог Расмуссен неоднократно заявлял, что вступление Незалежной в военно-политический блок требует выполнения огромного количества критериев, на реализацию которых уйдет порядка 20 лет.

Ранее стало известно, что Украина планирует провести масштабные военные учения «Объединенные усилия» с участием военнослужащих из стран НАТО. Маневры состоятся в конце сентября и будут проходить практически на всех полигонах Вооруженных сил Украины.