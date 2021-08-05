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Роспотребнадзор заявил о важности ревакцинации от коронавируса каждые полгода
Общество
Роспотребнадзор заявил о важности ревакцинации от коронавируса каждые полгода
pixabay.com

Москва, 5 августа. Защитный эффект вакцин от коронавируса может снизиться против дельта-штамма. В связи с этим прививаться следует каждые полгода.

Ревакцинация раз в шесть месяцев позволит защититься от новых мутаций COVID-19, заявили в Роспотребнадзоре. Современные вакцины обладают хорошими профилактическими свойствами против дельта-штамма. К тому же они защищают от тяжелого течения коронавируса.

«Методическими рекомендациями показана ревакцинация раз в полгода для достаточной защиты от новых штаммов», — заявили в Роспотребнадзоре, пишет РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения ранее предложила ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса. Специалисты заявили, что такая инициатива позволит обеспечить вакцинами страны с низким уровнем дохода. Однако введение моратория на ревакцинацию может повлечь за собой увеличение количества летальных случаев среди заболевших коронавирусом, считает внештатный специалист Минздрава РФ Сергей Токарев.

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