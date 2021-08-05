Спортивный директор московского «Спартака» заявил об уходе с должности. События дня

На Олимпиаде в Токио зарегистрирован 31 новый случай COVID-19
Коронавирус обнаружен еще у 31 человека, связанного с Олимпиадой в Токио. Сообщение об этом появилось на сайте оргкомитета Олимпиады в четверг, 5 августа. Как стало известно, среди зараженных оказалась еще одна спортсменка из сборной Греции по синхронному плаванию. Напомним, 4 августа оргкомитет «Токио-2020» отстранил пять греческих синхронисток от соревнований из-за положительного результата теста на коронавирус. Согласно последним данным, общее число случаев заражения коронавирусной инфекции среди персонала и участников Игр достигло 353 человек.
США планируют впускать в страну только привитых от COVID-19 иностранцев
vk.com / Группа ВКонтакте
В США потребуют, чтобы большинство гостей, прибывающих из-за рубежа в страну, были вакцинированы от COVID-19. Данное требование будет частью плана администрации США по поэтапному ослаблению ограничений на въезд в страну для иностранных граждан. Предполагается, что новый план будет введен в действие, когда Соединенные Штаты начнут отменять ограничения на международные поездки. По данным источника, сроки еще не определены. Сейчас межведомственные рабочие группы изучают, как и когда можно будет возобновить обычные поездки.
Состояние певицы МакSим улучшилось
Global Look Press / Anatoly Lomohov/Russian Look
Марина Абросимова чувствует себя «по-боевому», заявила менеджер певицы Яна Богушевская. Ее сообщение опубликовано в официальной группе исполнительницы в социальной сети «ВКонтакте» вечером 4 августа. Менеджер отметила, что певица общается с родственниками по видеосвязи и скучает по любимому мороженому. Вставать артистка пока не может, кроме того, она находится на спецпитании. Тем не менее, Абросимова самостоятельно ест, может сидеть и разговаривать. Напомним, в течение нескольких недель МакSим была в искусственной коме в тяжелом состоянии. Певицу подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным.
Спортдиректор «Спартака» заявил об уходе
Global Look Press / Stupnikov Alexander/spartak.com
Спортивный директор московского «Спартака» Дмитрий Попов сообщил, что намерен подать заявление об отставке. Последней каплей, по словам Попова, стало то, что владелец клуба Леонид Федун заблокировал покупку правого защитника аргентинского «Ривер Плейта» Гонсало Монтиэля.
«Не могу мириться с откровенным недоверием к своей работе, уважаю себя, и единственное, что мне в таких условиях остается сделать — это уйти. Если команде ставят задачу бороться за чемпионство, то почему при этом не доверяют ни спортивному директору, ни главному тренеру?», — заявил он.
Решение Попова, который занимал пост спортивного директора «Спартака» с ноября 2020 года, уже прокомментировал сам Федун. По словам владельца клуба, это не мужской поступок — бежать после поражений, из-за того, что вызывающую сомнения кандидатуру не утвердили для покупки. Напомним, накануне «Спартак» уступил «Бенфике» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч, который проходил в Москве, закончился со счетом 2:0 в пользу португальцев.