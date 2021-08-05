Спортивный директор московского «Спартака» заявил об уходе с должности. События дня

На Олимпиаде в Токио зарегистрирован 31 новый случай COVID-19 Коронавирус обнаружен еще у 31 человека, связанного с Олимпиадой в Токио. Сообщение об этом появилось на сайте оргкомитета Олимпиады в четверг, 5 августа. Как стало известно, среди зараженных оказалась еще одна спортсменка из сборной Греции по синхронному плаванию. Напомним, 4 августа оргкомитет «Токио-2020» отстранил пять греческих синхронисток от соревнований из-за положительного результата теста на коронавирус. Согласно последним данным, общее число случаев заражения коронавирусной инфекции среди персонала и участников Игр достигло 353 человек.

США планируют впускать в страну только привитых от COVID-19 иностранцев vk.com / Группа ВКонтакте В США потребуют, чтобы большинство гостей, прибывающих из-за рубежа в страну, были вакцинированы от COVID-19. Данное требование будет частью плана администрации США по поэтапному ослаблению ограничений на въезд в страну для иностранных граждан. Предполагается, что новый план будет введен в действие, когда Соединенные Штаты начнут отменять ограничения на международные поездки. По данным источника, сроки еще не определены. Сейчас межведомственные рабочие группы изучают, как и когда можно будет возобновить обычные поездки.

Состояние певицы МакSим улучшилось Global Look Press / Anatoly Lomohov/Russian Look Марина Абросимова чувствует себя «по-боевому», заявила менеджер певицы Яна Богушевская. Ее сообщение опубликовано в официальной группе исполнительницы в социальной сети «ВКонтакте» вечером 4 августа. Менеджер отметила, что певица общается с родственниками по видеосвязи и скучает по любимому мороженому. Вставать артистка пока не может, кроме того, она находится на спецпитании. Тем не менее, Абросимова самостоятельно ест, может сидеть и разговаривать. Напомним, в течение нескольких недель МакSим была в искусственной коме в тяжелом состоянии. Певицу подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным.