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Запад потребовал от России отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии

  /   Обновлено: 05 августа 2021 09:37
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Политика
Запад потребовал от России отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии
un.org  /  Джейси Макилвейн / ООН

Нью-Йорк, 5 августа. Семь западных стран, включая США, Францию и Великобританию, потребовали от России отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии.

Свое обращение Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (Совбез ООН) приурочил к 13-й годовщине августовских событий 2008 года в Грузии. Тогда Москва, отразив давление Грузии, признала обе республики независимыми.

«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию <...> без промедления вывести свои войска и силы безопасности, а также пересмотреть признание так называемой независимости грузинской территории Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии», — сообщается в документе.

Известно, что заявление подписали еще три страны, состоящие в Совбезе ООН, — Эстония, Ирландия и Норвегия. Также к ним присоединилась Албания, которая в скором времени собирается получить членство в совете.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин одобрил проект соглашения о получении двойного гражданства в упрощенном порядке для жителей Южной Осетии.

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