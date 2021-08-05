Запад потребовал от России отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии

Нью-Йорк, 5 августа. Семь западных стран, включая США, Францию и Великобританию, потребовали от России отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии.

Свое обращение Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (Совбез ООН) приурочил к 13-й годовщине августовских событий 2008 года в Грузии. Тогда Москва, отразив давление Грузии, признала обе республики независимыми.

«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию <...> без промедления вывести свои войска и силы безопасности, а также пересмотреть признание так называемой независимости грузинской территории Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии», — сообщается в документе.

Известно, что заявление подписали еще три страны, состоящие в Совбезе ООН, — Эстония, Ирландия и Норвегия. Также к ним присоединилась Албания, которая в скором времени собирается получить членство в совете.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин одобрил проект соглашения о получении двойного гражданства в упрощенном порядке для жителей Южной Осетии.