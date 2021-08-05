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Курсы доллара и евро снизились на старте торгов Мосбиржи

  /   Обновлено: 05 августа 2021 09:09
Экономика
Курсы доллара и евро снизились на старте торгов Мосбиржи
pixabay.com  /  NikolayFrolochkin

Москва, 5 августа. Биржевые курсы американской и европейской валют снизились к рублю на открытии торгов Московской биржи.

Так, курс доллара с расчетами «завтра» потерял 2,75 копейки и составил 73,14 рубля за денежную единицу. Курс евро снизился на 1,5 копейки — до 86,57 рубля, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин ранее сообщил, что обоснованный курс рубля в среднесрочной перспективе, вероятно, будет повышаться. Он выразил уверенность, что российская валюта оценена справедливо, с учетом рублевой стоимости нефти, уровня инфляции и бюджетных расходов.

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доллар рубль евро торги мосбиржа биржевые курсы
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