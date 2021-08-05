Курсы доллара и евро снизились на старте торгов Мосбиржи

Москва, 5 августа. Биржевые курсы американской и европейской валют снизились к рублю на открытии торгов Московской биржи.

Так, курс доллара с расчетами «завтра» потерял 2,75 копейки и составил 73,14 рубля за денежную единицу. Курс евро снизился на 1,5 копейки — до 86,57 рубля, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин ранее сообщил, что обоснованный курс рубля в среднесрочной перспективе, вероятно, будет повышаться. Он выразил уверенность, что российская валюта оценена справедливо, с учетом рублевой стоимости нефти, уровня инфляции и бюджетных расходов.