Защитник ДНР Варяг предрек Зеленскому трибунал за военные преступления в Донбассе

Донбасс никогда не вернется в состав современной Украины. Такое мнение в комментарии ФАН высказал лейтенант Народной милиции ДНР, лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной Варяг).

Зеленский выгоняет Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский считает большой ошибкой оставаться в Донбассе гражданам, которые считают себя русскими, и посоветовал им уезжать в РФ.

«Я считаю, что, если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированной (Киев отказывается признавать существование гражданской войны. — Прим. ФАН), и ты считаешь, что «наше дело правое, нам — в Россию, мы — русские», — это большая ошибка оставаться жить в Донбассе, это никогда не будет русской территорией. Никогда. Неважно, сколько она оккупирована. Это как стена, которая была в Германии», — заявил он.

В этой связи Зеленский выразил мнение, что «во имя своих детей и внуков уже нужно ехать искать себе место в РФ». На территории Донбасса, утверждал президент, «без Украины цивилизации не будет».

instagram.com / @zelenskiy_official

В то же время Зеленский обратился к украинцам в Донбассе и выразил уверенность, что регион вернется в состав страны.

«Если ты чувствуешь себя украинцем и уважаешь флаг Украины, уважаешь украинский язык, даже если тебя не учили в школе — сам почитывай книги. Если ты чувствуешь, что ты украинец, — будь там. Эта земля будет деоккупированной», — заключил он.

Истинное лицо Украины

Как отметил Александр Матюшин, Зеленский таким высказыванием в очередной раз показал свое истинное отношение к народу Донбасса. Он показал всю сущность сегодняшней страны, которая взяла на вооружение доктрину украинского интегрального национализма.

«Вся суть сегодняшней Украины сводится к построению моноэтнического тоталитарного государства и уничтожения всех инакомыслящих. Примеры воплощения в жизнь этой доктрины мы можем увидеть во Львовском погроме 1941-го и Волынской резне. В современной истории — это «Одесская Хатынь», случившаяся 2 мая 2014 года, расстрел мирных жителей Донбасса, захоронения, которые мы находим до сих пор на освобожденных от украинских войск и добробатов (добровольческие батальоны в составе Национальной гвардии Украины. — Прим. ФАН) территориях», — пояснил Александр Матюшин.

из личного архива / Александр Матюшин

Он отметил, что Донбасс никогда не станет частью Украины. Лидеров страны ждет военный трибунал, уверен Варяг.

«Зеленскому мне, как многолетнему борцу за русскую ирреденту и ветерану войны в Донбассе, хочется сказать одно: «Господин президент Украины, я с вами совершенно согласен. Мы, жители Донбасса, уйдем в Россию, но только вместе со своей землей. Желательно с территорий всей большой Новороссии. А вам, господин президент, следует искать хорошего адвоката для защиты вас на будущем трибунале. На нем вы вместе с другими украинскими военными преступниками обязательно предстанете», — заключил Александр Матюшин.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.