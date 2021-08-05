«Характер и одаренность»: Буланова озвучила сильные стороны российских гимнасток

Москва, 5 августа. Олимпиада в Токио подходит к логическому завершению: с 6 по 8 августа состоятся соревнования по художественной гимнастке. Певица Татьяна Буланова прокомментировала это событие.

На протяжении многих десятилетий российские спортсменки показывают высокие результаты в этом виде спорта, поэтому болельщики возлагают на них большие надежды. Буланова всегда внимательно наблюдает за выступлениями гимнасток, поэтому смогла назвать составляющие их успеха, передает «Петербургский дневник».

«Мне кажется, самое главное – это характер, что важно во всех областях, одаренность и, безусловно, правильный тренерский подход», – отметила Буланова.

Сейчас российские спортсмены погружены в тяжелую атмосферу — они лишены национального флага, не могут демонстрировать символику и петь гимн при победе. Это, как считает Буланова, является несправедливым, так как атлеты не получили ни одного допингового замечания.

Кроме того, в Токио можно было заметить предвзятое отношение к команде. Однако россиян этим не сломить — они стали только сильнее. Буланова пожелала спортсменам побед и боевого настроя. С помощью поддержи болельщиков и близких людей у них получится добиться высоких результатов.

Композиция Петра Чайковского стала заменой российскому гимну на этой Олимпиаде. Мелодия известна практически всему миру, музыка Чайковского вошла в более чем 100 редакционных плейлистов платформы Spotify. Недавно Буланова объяснила этот феномен и ответила на вопрос, почему композиции российских авторов так популярны на Западе.