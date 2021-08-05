Опрос: работодатель может отказать в трудоустройстве из-за возраста или пола

Москва, 5 августа. Несоответствие зарплатных ожиданий соискателя стало частой причиной отказа в трудоустройстве на территории РФ в прошедшем полугодии.

Однако многие начальники отказывались принимать на работу людей из-за пола, возраста и национальности. Об этом говорится в исследовании рекрутинговой платформы hh.ru и облачной CRM Talantix.

«В I полугодии 2021 года причиной-лидером по количеству отказов в работе стали несоответствия зарплатных ожиданий соискателей предлагаемой вакансии (121,5 тысячи отказов или почти каждая третья причина отказа)...», — говорится в сообщении.

Подобное общение с предполагаемым начальников является большим источником стресса для человека. Однако дискомфортные ощущения могут быть вызваны и во время совершения работы. Каждый пятый считает основным источником стресса является отношение руководителя к подчиненным.