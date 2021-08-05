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Пьяный водитель без прав устроил в Саратове гонку с полицейскими, появилось видео
Происшествия
Пьяный водитель без прав устроил в Саратове гонку с полицейскими, появилось видео
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Саратов, 5 августа. Водитель ВАЗ-2110 устроил гонку с полицейскими в Заводском районе, в результате чего был задержан сотрудниками ДПС. Как оказалось, 20-летний автолюбитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также молодой человек сообщил, что у него нет водительских прав. Автомобиль тоже оказался чужим: его лихачу дал покататься друг.

 

«Хорошо, что «гонщик» решил остановиться сам. Любая погоня, даже ночная, представляет собой угрозу не только для ее участников, но и для прохожих вкупе с другими водителями. Но задерживать лихачей нужно: неизвестно, что ему взбредет в голову», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник ДПС Олег Р.

Ранее саратовский фермер оформил элитный автомобиль Jaguar за 20 млн как сельхозтехнику. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал разобраться в ситуации.

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