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Новых случаев заболевания COVID-19 в сборной России на Олимпиаде не выявлено
Олимпиада-2020 в Токио
Новых случаев заболевания COVID-19 в сборной России на Олимпиаде не выявлено
Невские Новости  /  Дарья Зуева

Токио, 5 августа. Российская сборная продолжает выступление на Олимпийских играх в Токио. На данный момент выявлен лишь один случай заражения коронавирусом в составе спортсменов из РФ.

Глава российской делегации на ОИ Андрей Конокотин заявил, что положительных тестов на новую коронавирусную инфекцию не зарегистрировано. Единственный случай был зарегистрирован 3 августа. Каратистка Анна Черышева была помещена на двухнедельный карантин.

За последние сутки COVID-19 подтвердился у 31 человека, участвующего в соревнованиях или их организации. Таким образом, общее число инфицированных на Олимпиаде достигло 353.

Россияне продолжают брать медали на Играх в Токио в напряженной, по мнению депутата Госдумы Светланы Журовой, обстановке. По ее мнению, это связано с силой и крепостью русского духа.

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Все новости / Олимпиада-2020 в Токио / Новых случаев заболевания COVID-19 в сборной России на Олимпиаде не выявлено
олимпиада сборная россии коронавирус андрей коноткин
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