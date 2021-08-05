Новых случаев заболевания COVID-19 в сборной России на Олимпиаде не выявлено

Токио, 5 августа. Российская сборная продолжает выступление на Олимпийских играх в Токио. На данный момент выявлен лишь один случай заражения коронавирусом в составе спортсменов из РФ.

Глава российской делегации на ОИ Андрей Конокотин заявил, что положительных тестов на новую коронавирусную инфекцию не зарегистрировано. Единственный случай был зарегистрирован 3 августа. Каратистка Анна Черышева была помещена на двухнедельный карантин.

За последние сутки COVID-19 подтвердился у 31 человека, участвующего в соревнованиях или их организации. Таким образом, общее число инфицированных на Олимпиаде достигло 353.

Россияне продолжают брать медали на Играх в Токио в напряженной, по мнению депутата Госдумы Светланы Журовой, обстановке. По ее мнению, это связано с силой и крепостью русского духа.