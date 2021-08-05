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Правительство Венесуэлы может провести диалог с оппозицией в Мексике
Политика
Правительство Венесуэлы может провести диалог с оппозицией в Мексике
Global Look Press  /  Boris Vergara / dpa

Мехико, 5 августа. Правительство и оппозиция Венесуэлы могут провести совместные переговоры в Мексике. Мероприятие может быть запланировано на 13 августа, сообщили в агентстве Reuters.

В качестве посредников диалога может выступить целый ряд государств, в числе которых также находится Норвегия. Основной темой для обсуждения станет выход страны из кризиса.

Дата начала консультаций на данный момент точно не определена и может измениться на 15 августа. Также неизвестен и состав делегаций обеих сторон, который еще не был утвержден.

Недавно Россия предложила свою помощь для возобновления контакта между Венесуэлой и Колумбией. С таким заявлением выступал российский посол в Боготе Николай Тавдумадзе.

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