Правительство Венесуэлы может провести диалог с оппозицией в Мексике

Мехико, 5 августа. Правительство и оппозиция Венесуэлы могут провести совместные переговоры в Мексике. Мероприятие может быть запланировано на 13 августа, сообщили в агентстве Reuters.

В качестве посредников диалога может выступить целый ряд государств, в числе которых также находится Норвегия. Основной темой для обсуждения станет выход страны из кризиса.

Дата начала консультаций на данный момент точно не определена и может измениться на 15 августа. Также неизвестен и состав делегаций обеих сторон, который еще не был утвержден.

Недавно Россия предложила свою помощь для возобновления контакта между Венесуэлой и Колумбией. С таким заявлением выступал российский посол в Боготе Николай Тавдумадзе.