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Британский пловец едва не лишился глаза в заплыве на 10 км на ОИ в Токио
Спорт
Британский пловец едва не лишился глаза в заплыве на 10 км на ОИ в Токио
Всероссийская Федерация Плавания  /  Сергей Киврин

Токио, 5 августа. Спортсмен сборной Великобритании Эктор Пардо чуть не потерял глаз после удара локтем во время заплыва на 10 км на открытой воде во время Олимпийских игр, передает «Би-би-си».

Атлет был вынужден экстренно завершить борьбу после того, как один из пловцов ударил его локтем в глаз. После удара к британцу подоспели спасатели, которые принялись оказывать ему необходимую помощь.

«Я кричал: «Мой глаз! Мой глаз!» Думал, что потеряю его, он кровоточил. Я вообще ничего не видел», — вспомнил Пардо.

Тем временем российская каратистка Анна Чернышева также вынуждена пропустить Олимпийские игры из-за заражения коронавирусом. Россиянка была единственной представительницей своей страны, отобравшейся на Олимпиаду в Токио

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великобритания олимпийские игры токио олимпиада плавание глаз пардо
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