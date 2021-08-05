Британский пловец едва не лишился глаза в заплыве на 10 км на ОИ в Токио

Токио, 5 августа. Спортсмен сборной Великобритании Эктор Пардо чуть не потерял глаз после удара локтем во время заплыва на 10 км на открытой воде во время Олимпийских игр, передает «Би-би-си».

Атлет был вынужден экстренно завершить борьбу после того, как один из пловцов ударил его локтем в глаз. После удара к британцу подоспели спасатели, которые принялись оказывать ему необходимую помощь.

«Я кричал: «Мой глаз! Мой глаз!» Думал, что потеряю его, он кровоточил. Я вообще ничего не видел», — вспомнил Пардо.

Тем временем российская каратистка Анна Чернышева также вынуждена пропустить Олимпийские игры из-за заражения коронавирусом. Россиянка была единственной представительницей своей страны, отобравшейся на Олимпиаду в Токио