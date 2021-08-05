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Автоэксперт Юров перечислил признаки побывавшей в наводнении машины
Общество
Автоэксперт Юров перечислил признаки побывавшей в наводнении машины
Global Look Press  /  Jochen Tack via www.imago-images/www.imago-images.de

Москва, 5 августа. Количество автомобилей-утопленников на рынке резко увеличится из-за многочисленных наводнений как в России, так и за рубежом. Об этом заявил эксперт компании avtocod.ru Илья Юров.

Владельцы пострадавших в непогоде машин получают компенсации в страховых компаниях и избавляются от поврежденных транспортных средств. Их по низкой цене покупают мошенники, очищают салон, меняют аккумулятор и выставляют на продажу.

Юров предостерег от приобретения «утопленника», с которым в будущем может возникнуть множество проблем. У таких автомобилей быстро выходит из строя электроника и гниет корпус. В салоне также может сохраняться неприятный запах.

Распознать такую машину можно по ряду признаков. Первым из них является низкая цена. У продавца стоит поинтересоваться, в каком регионе было зарегистрировано транспортное средство и сопоставить с местами, где были наводнения. На «утопленника» могут указывать ил, песок или грязь в щелях, под капотом, под обшивкой или в нишах.

Синоптики ранее предупредили жителей Чехии о сильных дождях с грозами. Населению также могут угрожать наводнения.

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автомобиль наводнение утопленник
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