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Великобритания передаст Украине два списанных 20-летних тральщика
Армия
Великобритания передаст Украине два списанных 20-летних тральщика
wikipedia.org  /  Bruce Davidson / CC BY-SA 2.5

Лондон, 5 августа. Два минных тральщика класса Sandown вывели с вооружения флота Великобритании. Списанные корабли Blyth и Ramsey передадут Украине.

Первое судно прослужило 20 лет, а второе — 21 год, каждое прошло около 175 тысяч морских миль, сообщила пресс-служба британских Королевских ВМС. Тральщики передадут Киеву в соответствии с подписанным меморандумом.

«Они [корабли] обеспечивали поддержку операций на Ближнем Востоке и у берегов Соединенного Королевства, участвовали в миссиях НАТО в Средиземноморье и Северной Европе», — говорится в сообщении.

Пользователи Сети ранее высмеяли Великобританию, которая напугалась российских атомных подводных лодок типа «Борей». Комментаторы назвали логичным усиление Москвой скрытности своих субмарин на фоне политики НАТО.

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