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Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий на удаленке в августе
Общество
Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий на удаленке в августе
pixabay.com  /  StartupStockPhotos

Москва, 5 августа. Разработчик, владеющий языком программирования Flutter, может рассчитывать на самую высокооплачиваемую работу среди вакансий на удаленке в августе, сообщил сервис «Работа.ру».

Сервис составил рейтинг высокооплачиваемых вакансий для людей, предпочитающих удаленный формат работы. Первую строчку в нем заняло предложение для Flutter-разработчика. Компания по разработке мобильных приложений готова платить соискателю до 300 000 рублей. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

Вторую позицию в рейтинге заняла должность аналитика-консультанта в агентстве спортивной аналитики. Ему обещают зарплату в размере 230 тысяч рублей.

На третьем месте расположился рекрутер на удаленке с заработком до 150 тысяч рублей. На доход в размере 120 тысяч рублей может рассчитывать главный специалист по отоплению, вентиляции и кондиционированию.

В рейтинге высокооплачиваемых вакансий за июль тоже лидировало предложение для специалиста из IT-сферы. Речь шла о java-разработчике с зарплатой до 350 тысяч рублей.

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вакансии удаленка flutter
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